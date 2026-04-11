Seren Anna Smale

Seren Anna Smale

wicket keeper

Full name:Seren Anna Smale
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Lancashire Thunder Women

Manchester Super Giants Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches4
Innings0
Overs0
Balls-
Maidens0
Runs0
Wickets0
Avg0
SR0
Eco0
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches4
Innings4
Not outs1
Runs201
Balls Faced131
Avg67
SR153.43
Fours29
Fifties1
Sixies0
Highest121
Hundreds1

Seren Anna Smale Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

The Hundred, Women

Another Players

Gaur, Mahika

Gaur, Mahika

Threlkeld, Eleanor

Threlkeld, Eleanor

Morris, Fi

Morris, Fi

Jones, Hannah

Jones, Hannah

du Preez, Mignon

du Preez, Mignon

Burns, Erin

Burns, Erin

Lamb, Emma

Lamb, Emma

Collins, Danielle

Collins, Danielle

Mullan, Daisy

Mullan, Daisy

Wolvaardt, Laura

Wolvaardt, Laura