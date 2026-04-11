Fritha Mary Kie Morris

Fritha Mary Kie Morris

bowler

Full name:Fritha Mary Kie Morris
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Lancashire Thunder Women

Manchester Super Giants Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches20
Innings19
Overs54.5
Balls-
Maidens0
Runs387
Wickets18
Avg21.5
SR18.27
Eco7.05
BB4
4w1
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches20
Innings12
Not outs2
Runs123
Balls Faced129
Avg12.3
SR95.34
Fours13
Fifties0
Sixies1
Highest36
Hundreds0

Fritha Mary Kie Morris Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

The Hundred, Women

Another Players

Gaur, Mahika

Gaur, Mahika

Threlkeld, Eleanor

Threlkeld, Eleanor

Jones, Hannah

Jones, Hannah

du Preez, Mignon

du Preez, Mignon

Burns, Erin

Burns, Erin

Lamb, Emma

Lamb, Emma

Collins, Danielle

Collins, Danielle

Mullan, Daisy

Mullan, Daisy

Wolvaardt, Laura

Wolvaardt, Laura

Bryce, Kathryn

Bryce, Kathryn