Liberty Heap

Liberty Heap

bowler

Full name:Liberty Heap
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Essex Women

Lancashire Thunder Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches2
Innings0
Overs0
Balls-
Maidens0
Runs0
Wickets0
Avg0
SR0
Eco0
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches2
Innings2
Not outs0
Runs21
Balls Faced24
Avg10.5
SR87.5
Fours4
Fifties0
Sixies0
Highest16
Hundreds0

Liberty Heap Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

ResultHampshire vs Essex

Hampshire vs Essex

T20 Blast, Women

Rose Bowl

HAM

HAM

160

ESS

ESS

137

Another Players

Coppack, Kate Louise

Coppack, Kate Louise

Dowse, Ariana

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Carr, Amara

Carr, Amara

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Smale, Sophia

Smale, Sophia

MacGregor, Esmae

MacGregor, Esmae

Penna, Madeline

Penna, Madeline

Maqsood, Abtaha

Maqsood, Abtaha