Squads Central Stags vs Auckland Aces First class Plunket Shield 14.12.2026

First class

Napier

CST
CST
AUC
AUC

Playing

CST
CST
AUC
AUC
First TeamSecond Team
Allen Finn

wicket keeper

Bracewell Doug

all rounder

Anderson Corey

all rounder

Bruce Tom

batsman

Clarkson Josh

all rounder

Cleaver Dane

wicket keeper

Field Joey

all rounder

Heaphy Curtis

wicket keeper

Bopara Ravi

all rounder

Cachopa Craig

wicket keeper

Wiggins Bayley

wicket keeper

Young Will

batsman

Bench

CST
CST
AUC
AUC

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet