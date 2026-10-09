Squads Central Stags vs Auckland Aces First class Plunket Shield 14.12.2026
First class
Napier
Playing
|First Team
|Second Team
Allen Finn
wicket keeper
Bracewell Doug
all rounder
Anderson Corey
all rounder
Bruce Tom
batsman
Ashok Adithya
bowler
Clarkson Josh
all rounder
Barry Michael J
batsman
Cleaver Dane
wicket keeper
Bassett-Graham Jonny
batsman
Field Joey
all rounder
Beghin Graeme
batsman
Hay Gregory Robert
batsman
Bell-Drummond Daniel
batsman
Heaphy Curtis
wicket keeper
Bopara Ravi
all rounder
Lennox Jayden
bowler
Brown Jamie
bowler
Patel Ajaz
bowler
Cachopa Craig
wicket keeper
Randell Brett
bowler
Chapman Mark
batsman
Schmulian Bradley
all rounder
de Silva Aravinda
all rounder
Tickner Blair
bowler
Delport Louis Johannes
bowler
Toole Raymond
bowler
Ferguson Lockie
bowler
Wiggins Bayley
wicket keeper
Ferns Danru
bowler
Young Will
batsman
Finch Aaron
batsman
Match has not started yet