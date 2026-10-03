Squads Chhattisgarh vs Hyderabad First class Ranji Trophy 02.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Agarwal Shubham
all rounder
Agarwal Tanmay
batsman
Bareth Vasudev
all rounder
Anikethreddy Gangam
all rounder
Chandraker Shashank
wicket keeper
Chigullapalli Rahul Radesh
wicket keeper
Chouhan Ashish
batsman
Goud A Varun
no information yet
Desai Sanjeet
batsman
Himateja K
no information yet
Khan Mohdajaz Arafat
bowler
Kachi Diamond Ali
no information yet
Khan Sahban
all rounder
Kak Kartikeya
batsman
Khare Amandeep Narayan
batsman
Milind Chama
bowler
Kiran Ravi
bowler
Nishanth Saranu
no information yet
Punnaiah Bhuvanagiri
no information yet
Mandal Ajay Jadav
all rounder
Rayudu Rohit
batsman
Reddy Mandadi Abhirath
batsman
Sarwate Aditya
all rounder
Singh Rahul
batsman
Singh Ashutosh
batsman
Thyagarajan Tanay
bowler
Singh Shashank
batsman
Varma Tilak
batsman
Tiwary Anuj
batsman
Verma Mayank
batsman
Yadav Mayank
bowler
Yadav Prateek Mahesh
batsman
Match has not started yet