Squads Chhattisgarh vs Hyderabad First class Ranji Trophy 02.11.2026

First class

CHH
CHH
HYD
HYD

Playing

CHH
CHH
HYD
HYD
First TeamSecond Team
Agarwal Shubham

all rounder

Bareth Vasudev

all rounder

Chandraker Shashank

wicket keeper

Goud A Varun

no information yet

Himateja K

no information yet

Kachi Diamond Ali

no information yet

Khan Sahban

all rounder

Nishanth Saranu

no information yet

Punnaiah Bhuvanagiri

no information yet

Sarwate Aditya

all rounder

Bench

CHH
CHH
HYD
HYD

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet