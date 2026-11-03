Squads Himachal Pradesh vs Railways First class Ranji Trophy 01.02.2027

First class

HIM
HIM
RAI
RAI

Playing

HIM
HIM
RAI
RAI
First TeamSecond Team
Arora Shubham

wicket keeper

Ahuja Suraj

wicket keeper

Avikash

no information yet

Bains Ankush

wicket keeper

Goyal Eshaan

no information yet

khan Zubair Ali

all rounder

Kalia Hritik

no information yet

Kalta Vaibhav

no information yet

Parikh Pradhyumn

no information yet

Negi Mukul

batsman

Rana Jitender

no information yet

Sandal Harshit

no information yet

Singh Ravi

no information yet

Sharma Divesh

all rounder

Singh Vivek

all rounder

Sharma Vipin

no information yet

Yadav Kunal

all rounder

Singh Amanpreet

no information yet

Vasisht Akash

all rounder

Wadhera Nehal

all rounder

Bench

HIM
HIM
RAI
RAI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet