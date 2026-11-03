Squads Himachal Pradesh vs Railways First class Ranji Trophy 01.02.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Arora Shubham
wicket keeper
Ahuja Suraj
wicket keeper
Avikash
no information yet
Choudhary Raj Kamal
batsman
Bains Ankush
wicket keeper
Goyal Eshaan
no information yet
Guleria Arpit
bowler
khan Zubair Ali
all rounder
Kalia Hritik
no information yet
Merai Bhargav
batsman
Kalta Vaibhav
no information yet
Mondal Toufik Uddin
batsman
Mahajan Innesh
batsman
Parikh Pradhyumn
no information yet
Mann Pukhraj
batsman
Saif Mohammad
batsman
Negi Mukul
batsman
Sangwan Himanshu
bowler
Rana Jitender
no information yet
Singh Adarsh Pushpendra
all rounder
Sandal Harshit
no information yet
Singh Ravi
no information yet
Sharma Divesh
all rounder
Singh Sahab Yuvraj
all rounder
Sharma Nitin
batsman
Singh Vivek
all rounder
Sharma Vipin
no information yet
Yadav Kunal
all rounder
Singh Amanpreet
no information yet
Singh Aryaman
bowler
Vasisht Akash
all rounder
Wadhera Nehal
all rounder
Match has not started yet