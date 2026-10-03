Squads Puducherry vs Uttar Pradesh First class Ranji Trophy 26.10.2026

First class

PUD
PUD
UTP
UTP

Playing

PUD
PUD
UTP
UTP
First TeamSecond Team
Bais Anand

batsman

Bhardwaj Vedant

no information yet

Juyal Aryan

wicket keeper

Kale Mohit

batsman

Nigam Vipraj

all rounder

Sharma Karan

all rounder

Sharma Shivam

all rounder

Rohera Ajay

wicket keeper

Veer Prashant

all rounder

Yadav Aaradhya

wicket keeper

Bench

PUD
PUD
UTP
UTP

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet