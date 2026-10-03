Squads Puducherry vs Uttar Pradesh First class Ranji Trophy 26.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Adhantrao Siddhant Mangesh
wicket keeper
Chaudhary Vaibhav
bowler
Aravinddaraj A
bowler
Garg Priyam K
batsman
Bais Anand
batsman
Goswami Abhishek
batsman
Bhardwaj Vedant
no information yet
Juyal Aryan
wicket keeper
Datey Puneet
bowler
Kaushik Madhav
batsman
Kale Mohit
batsman
Khan Aquib
bowler
Kannan Karan
bowler
Kumar Vijay
bowler
M Sivamurugan
batsman
Mavi Shivam
bowler
Marimuthu Vikneshwaran
batsman
Nigam Vipraj
all rounder
Mathew Abin
bowler
Sharma Aditya
bowler
Pandey Krishna
batsman
Sharma Karan
all rounder
Ratnaparkhe Paras Santosh
all rounder
Sharma Shivam
all rounder
Rohera Ajay
wicket keeper
Singh Rinku
batsman
Sridhar Raju Ganga
batsman
Tyagi Kunal
bowler
Thamaraikannan Parandaman
batsman
Veer Prashant
all rounder
Udeshi Sagar
bowler
Yadav Aaradhya
wicket keeper
Yadav Gaurav
bowler
Yadav Siddarth
bowler
Yadav Jayant
bowler
Match has not started yet