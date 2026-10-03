Squads Services vs Maharashtra First class Ranji Trophy 11.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Aditya Kumar
no information yet
Bawne Ankit
batsman
Ahlawat Mohit
wicket keeper
Bhandari Mandar
batsman
Chauhan Ravi
batsman
Choudhary Mukesh
bowler
Goyat Jayant
no information yet
Dadhe Pradeep
bowler
Jangra Mohit
bowler
Gaikwad Ruturaj
batsman
Khan Irfan
all rounder
Ghosh Ramakrishna
all rounder
Kumar Shivam
no information yet
Gurbani Rajneesh
bowler
Lochab Devender
no information yet
Joshi Niraj
no information yet
Narang Pulkit
all rounder
Kate Harshal
batsman
Paliwal Rajat
batsman
Kulkarni Arshin
all rounder
Sharma Arjun
all rounder
Mhatre Siddharth
batsman
Sharma Nakul
wicket keeper
Nawale Saurabh
wicket keeper
Shukla Amit
bowler
Ostwal Vicky
bowler
Singh Amarjeet Kumar
no information yet
Saxena Jalaj
all rounder
Yadav Vikas
bowler
Shaw Prithvi
batsman
Match has not started yet