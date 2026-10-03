Squads Services vs Maharashtra First class Ranji Trophy 11.10.2026

First class

SER
SER
MAH
MAH

Playing

SER
SER
MAH
MAH
First TeamSecond Team
Aditya Kumar

no information yet

Ahlawat Mohit

wicket keeper

Goyat Jayant

no information yet

Khan Irfan

all rounder

Kumar Shivam

no information yet

Lochab Devender

no information yet

Joshi Niraj

no information yet

Narang Pulkit

all rounder

Kulkarni Arshin

all rounder

Sharma Arjun

all rounder

Sharma Nakul

wicket keeper

Nawale Saurabh

wicket keeper

Singh Amarjeet Kumar

no information yet

Saxena Jalaj

all rounder

Bench

SER
SER
MAH
MAH

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet