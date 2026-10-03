Squads Vidarbha vs Madhya Pradesh First class Ranji Trophy 02.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bhosle Ganesh Bhagat
bowler
Agarwal Anubhav Santosh
all rounder
Bhoyar Satyam
batsman
Dubey Yash
batsman
Bhute Nachiket
all rounder
Gawli Harsh Prakas
all rounder
Dubey Harsh Surendra
all rounder
Gurjar Ramveer Singh
no information yet
Farde Gaurav Narendra
no information yet
Iyer Venkatesh
all rounder
Hinge Praful
bowler
Jain Saransh
bowler
Kadam Yash
batsman
Kartikeya Kumar
batsman
Karnewar Akshay
bowler
Khan Mohd Arshad
bowler
Malewar Danish
batsman
Mantri Himanshu
wicket keeper
Mokhade Aman Ravindra
all rounder
Pandey Aryan Anand
no information yet
Nalkande Darshan
bowler
Patidar Rajat
batsman
Rathod Yash Vijay
batsman
Sen Kuldeep
bowler
Rekhade Parth
bowler
Sharma Shubham
batsman
Samarth Ravikumar
batsman
Singh Adheer Pratap
batsman
Shorey Dhruv
batsman
Singh Harpreet
no information yet
Taide Atharwa
batsman
Solanki Sagar
all rounder
Thakare Aditya
bowler
Thakur Yash
bowler
Wadkar Akshay
wicket keeper
Match has not started yet