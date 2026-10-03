Squads Vidarbha vs Madhya Pradesh First class Ranji Trophy 02.11.2026

First class

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Playing

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First TeamSecond Team
Dubey Yash

batsman

Bhute Nachiket

all rounder

Gurjar Ramveer Singh

no information yet

Farde Gaurav Narendra

no information yet

Iyer Venkatesh

all rounder

Kadam Yash

batsman

Mantri Himanshu

wicket keeper

Pandey Aryan Anand

no information yet

Singh Harpreet

no information yet

Solanki Sagar

all rounder

Wadkar Akshay

wicket keeper

Bench

VID
VID
MAP
MAP

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet