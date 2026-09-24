Squads ACT Meteors vs New South Wales Breakers List a National Cricket League, Women 14.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bowdler Paris
batsman
Allen Jade
bowler
Carroll Rachel
no information yet
Bray Caoimhe
no information yet
Cooke Zoe
bowler
Brown Maitlan
all rounder
Dignam Grace
all rounder
Burns Erin
all rounder
Elwiss Georgia
all rounder
Cheatle Lauren
bowler
Ferling Holly
bowler
Coyte Sarah
bowler
Genford Angelina
all rounder
Darlington Hannah
bowler
Hunter Amy
wicket keeper
French Tara
no information yet
Leeson Carly
all rounder
Gardner Ashleigh
all rounder
Lyons Grace
wicket keeper
Healy Alyssa
wicket keeper
Mehta Shivani
bowler
Hunter Elsa
batsman
Kua Lauren
no information yet
Porter Olivia
batsman
Learoyd Anika
batsman
Sutcliffe Gabrielle
bowler
Litchfield Phoebe
batsman
Wikman Annie
all rounder
Mack Katie
batsman
Wilde Stella
no information yet
Moore Claire
all rounder
Match has not started yet