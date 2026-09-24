Squads ACT Meteors vs New South Wales Breakers List a National Cricket League, Women 16.12.2026

List a

Canberra

ACT
ACT
NSW
NSW

Playing

ACT
ACT
NSW
NSW
First TeamSecond Team
Carroll Rachel

no information yet

Bray Caoimhe

no information yet

Cooke Zoe

bowler

Brown Maitlan

all rounder

Dignam Grace

all rounder

Burns Erin

all rounder

Elwiss Georgia

all rounder

Genford Angelina

all rounder

Hunter Amy

wicket keeper

French Tara

no information yet

Leeson Carly

all rounder

Gardner Ashleigh

all rounder

Lyons Grace

wicket keeper

Healy Alyssa

wicket keeper

Kua Lauren

no information yet

Wikman Annie

all rounder

Mack Katie

batsman

Wilde Stella

no information yet

Moore Claire

all rounder

Bench

ACT
ACT
NSW
NSW

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet