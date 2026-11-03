Squads Assam vs Kerala List a Vijay Hazare Trophy 14.12.2026

List a

ASM
ASM
KER
KER

Playing

ASM
ASM
KER
KER
First TeamSecond Team
Aparajith Baba

all rounder

Asif KM

bowler

Deka Nihar

batsman

Dihingia Saurav

no information yet

Imran Ahammed Suharaji

no information yet

Ghadigaonkar Sumit

wicket keeper

Kuraishi Abdul Ajij

no information yet

Nair Abhishek J

no information yet

Nair Abhishek Pratap

no information yet

Malakar Ayushman

all rounder

Pegu Ruhinandan

wicket keeper

Roy Sibsankar

all rounder

Prasad Krishna

all rounder

Sengupta Akash

all rounder

Samson Sanju

wicket keeper

Bench

ASM
ASM
KER
KER

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet