Squads Assam vs Kerala List a Vijay Hazare Trophy 14.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Choudhury Avinav
bowler
Aparajith Baba
all rounder
Das Denish Paramananda
batsman
Asif KM
bowler
Deka Nihar
batsman
Azharuddeen Mohammed
wicket keeper
Dihingia Saurav
no information yet
Imran Ahammed Suharaji
no information yet
Ghadigaonkar Sumit
wicket keeper
Kunnummal Rohan
batsman
Hussain Mukhtar
bowler
M Sharafuddeen N
batsman
Kuraishi Abdul Ajij
no information yet
Nair Abhishek J
no information yet
Lahakar Bhargab Pratim
bowler
Nair Abhishek Pratap
no information yet
Malakar Ayushman
all rounder
Narayanan Biju
bowler
Pegu Ruhinandan
wicket keeper
Nidheesh MD
bowler
Purkayastha Swarupam
all rounder
Nizar Salman
batsman
Roy Sibsankar
all rounder
Parveen Abhijth
bowler
Saikia Pradyuman
batsman
Prasad Krishna
all rounder
Sengupta Akash
all rounder
Puthur Vignesh
batsman
Singh Rahul
bowler
Samson Sanju
wicket keeper
Match has not started yet