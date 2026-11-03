Squads Bengal vs Kerala List a Vijay Hazare Trophy 24.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmed Shahbaz
all rounder
Aparajith Baba
all rounder
Bhati Vishal
no information yet
Asif KM
bowler
Deep Akash
bowler
Azharuddeen Mohammed
wicket keeper
Easwaran Abhimanyu
batsman
Imran Ahammed Suharaji
no information yet
Gani Aamir
all rounder
Kunnummal Rohan
batsman
Gharami Sudip Kumar
batsman
M Sharafuddeen N
batsman
Ghosh Sayan
bowler
Nair Abhishek J
no information yet
Gupta Sumanta Anil
all rounder
Nair Abhishek Pratap
no information yet
Kumar Mukesh
bowler
Narayanan Biju
bowler
Kumar Ravi
bowler
Nidheesh MD
bowler
Lal Karan
all rounder
Nizar Salman
batsman
Majumdar Anustup
all rounder
Parveen Abhijth
bowler
Mishra Ankit
all rounder
Prasad Krishna
all rounder
Nag Sumit
bowler
Puthur Vignesh
batsman
Shami Mohammed
bowler
Samson Sanju
wicket keeper
Match has not started yet