Squads Bengal vs Kerala List a Vijay Hazare Trophy 24.12.2026

List a

BEN
BEN
KER
KER

Playing

BEN
BEN
KER
KER
First TeamSecond Team
Ahmed Shahbaz

all rounder

Aparajith Baba

all rounder

Bhati Vishal

no information yet

Asif KM

bowler

Imran Ahammed Suharaji

no information yet

Gani Aamir

all rounder

Nair Abhishek J

no information yet

Nair Abhishek Pratap

no information yet

Lal Karan

all rounder

Majumdar Anustup

all rounder

Mishra Ankit

all rounder

Prasad Krishna

all rounder

Nag Sumit

bowler

Samson Sanju

wicket keeper

Bench

BEN
BEN
KER
KER

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet