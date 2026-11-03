Squads Chandigarh vs Chhattisgarh List a Vijay Hazare Trophy 29.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Azad Arjun
batsman
Aditya Singh Dev
no information yet
Birla Nishunk
no information yet
Agarwal Shubham
all rounder
Chowdhry Hardik
no information yet
Desai Sanjeet
batsman
Dhanda Rohit
bowler
Khare Amandeep Narayan
batsman
Joshi Tushar
batsman
Kapoor Hartejassvi
bowler
Mandal Ajay Jadav
all rounder
Kashyap Vishu
all rounder
Kaushik Ankit
batsman
Raut Mohit Rajesh
batsman
Khan Arslan
batsman
Sahu Harsh
no information yet
Saini Sanyam
batsman
Sarwate Aditya
all rounder
Sandhu Jagjit Singh
batsman
Singh Ashutosh
batsman
Sharma Sandeep
bowler
Singh Shashank
batsman
Singh Harjit
no information yet
Tiwari Vikalp
no information yet
Singh Taranpreet
bowler
Tiwary Anuj
batsman
Thakur Nikhil
all rounder
Verma Mayank
batsman
Vohra Manan
batsman
Yadav Harsh
no information yet
Match has not started yet