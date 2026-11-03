Squads Chandigarh vs Chhattisgarh List a Vijay Hazare Trophy 29.12.2026

List a

CHA
CHA
CHH
CHH

Playing

CHA
CHA
CHH
CHH
First TeamSecond Team
Azad Arjun

batsman

Aditya Singh Dev

no information yet

Birla Nishunk

no information yet

Agarwal Shubham

all rounder

Chowdhry Hardik

no information yet

Kashyap Vishu

all rounder

Sahu Harsh

no information yet

Sarwate Aditya

all rounder

Singh Harjit

no information yet

Tiwari Vikalp

no information yet

Thakur Nikhil

all rounder

Yadav Harsh

no information yet

Bench

CHA
CHA
CHH
CHH

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet