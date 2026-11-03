Squads Goa vs Rajasthan List a Vijay Hazare Trophy 21.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bakhale Kashyap
batsman
Bhambhu Danish
bowler
Desai Shubham
batsman
Choudhary Aniket
bowler
Faisal Thota Azaan Mohammed
no information yet
Choudhary M
wicket keeper
Gaonkar Deepraj Devdas
all rounder
Chouhan Ram Mohan
no information yet
Harikant Rajashekhar Surendra
wicket keeper
Godara Sumit
batsman
Kauthankar Snehal Suhas
batsman
Joshi Samarpit
wicket keeper
Koushik V
bowler
Lamba Karan
all rounder
Mishra Samit
no information yet
Lomror Mahipal
all rounder
Pandrekar Amulaya Govind
bowler
Rathore Aditya
no information yet
Prabhudessai Suyash
batsman
Singh Ajayraj Praduman
all rounder
Singh Vikash Kanwar
no information yet
Singh Akash Maharaj
no information yet
Tari Shubham
no information yet
Singh Manender
wicket keeper
Tejrana Abhinav
no information yet
Suthar Manav
bowler
Tendulkar Arjun Sachin
bowler
Wagha Misal Darshan
all rounder
Yadav Lalit
all rounder
Match has not started yet