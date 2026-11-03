Squads Goa vs Rajasthan List a Vijay Hazare Trophy 21.12.2026

List a

GOA
GOA
RAJ
RAJ

Playing

GOA
GOA
RAJ
RAJ
First TeamSecond Team
Faisal Thota Azaan Mohammed

no information yet

Choudhary M

wicket keeper

Chouhan Ram Mohan

no information yet

Joshi Samarpit

wicket keeper

Koushik V

bowler

Lamba Karan

all rounder

Mishra Samit

no information yet

Lomror Mahipal

all rounder

Rathore Aditya

no information yet

Singh Vikash Kanwar

no information yet

Singh Akash Maharaj

no information yet

Tari Shubham

no information yet

Singh Manender

wicket keeper

Tejrana Abhinav

no information yet

Yadav Lalit

all rounder

Bench

GOA
GOA
RAJ
RAJ

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet