Squads Jammu And Kashmir vs Haryana List a Vijay Hazare Trophy 19.12.2026

List a

JAK
JAK
HAR
HAR

Playing

JAK
JAK
HAR
HAR
First TeamSecond Team
Dalal Yashvardhan

no information yet

Hassan Yawer

no information yet

Kamboj Anshul

all rounder

Kumar Sumit

no information yet

Kundal Dikshant

no information yet

Rana Amit

bowler

Shandilya Mayank

all rounder

Sindhu Nishant

all rounder

Singh Kukna Ajay

all rounder

Sharma Rydham

no information yet

Singh Yuvraj

no information yet

Siwach Ashish

no information yet

Singh Kawalpreet

no information yet

Tewatia Rahul

all rounder

Singh Yudhvir

all rounder

Thakral Anuj

no information yet

Bench

JAK
JAK
HAR
HAR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet