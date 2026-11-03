Squads Jammu And Kashmir vs Haryana List a Vijay Hazare Trophy 19.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ashwin Murugan
bowler
Bhardwaj Ishant Ravi
batsman
Dogra Paras
batsman
Dalal Yashvardhan
no information yet
Hassan Yawer
no information yet
Jakhar Samant Devender
batsman
Iqbal Qamran
batsman
Kamboj Anshul
all rounder
Khajuria Shubham
batsman
Kumar Ankit
batsman
Kumar Sunil Ram
bowler
Kumar Sumit
no information yet
Kundal Dikshant
no information yet
Rana Amit
bowler
Lotra Sahil
bowler
Rana Himanshu
batsman
Mushtaq Abid
bowler
Rohilla Bhuwan
bowler
Muzaffar Nasir Lone
all rounder
Shandilya Mayank
all rounder
Nabi Aquib
bowler
Sindhu Nishant
all rounder
Samad Abdul
batsman
Singh Kukna Ajay
all rounder
Sharma Rydham
no information yet
Singh Yuvraj
no information yet
Sharma Vivrant Sushil
all rounder
Siwach Ashish
no information yet
Singh Kawalpreet
no information yet
Tewatia Rahul
all rounder
Singh Yudhvir
all rounder
Thakral Anuj
no information yet
Match has not started yet