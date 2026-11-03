Squads Kerala vs Odisha List a Vijay Hazare Trophy 27.12.2026

List a

KER
KER
ODI
ODI

Playing

KER
KER
ODI
ODI
First TeamSecond Team
Aparajith Baba

all rounder

Asif KM

bowler

Imran Ahammed Suharaji

no information yet

Munde Om T

no information yet

Nair Abhishek J

no information yet

Nair Abhishek Pratap

no information yet

Poddar Govinda

all rounder

Ranjan Lenka Sowmya

no information yet

Prasad Krishna

all rounder

Samson Sanju

wicket keeper

Sourav Baral Sambit Kumar

no information yet

Scaria Akhil

all rounder

Swain Aasirwad

wicket keeper

Tufayl Ahmad Sayed

no information yet

Vinod Vishnu

wicket keeper

Bench

KER
KER
ODI
ODI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet