Squads Kerala vs Odisha List a Vijay Hazare Trophy 27.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Aparajith Baba
all rounder
Biswal Badal
bowler
Asif KM
bowler
Majhi Dinesh
batsman
Azharuddeen Mohammed
wicket keeper
Mishra Shantanu
batsman
Imran Ahammed Suharaji
no information yet
Mohanty Rajesh
bowler
Kunnummal Rohan
batsman
Munde Om T
no information yet
M Sharafuddeen N
batsman
Parida Anil
batsman
Nair Abhishek J
no information yet
Pattnaik Sandeep Pradeep
batsman
Nair Abhishek Pratap
no information yet
Poddar Govinda
all rounder
Narayanan Biju
bowler
Pradhan Debabrata Babrubahan
all rounder
Nidheesh MD
bowler
Ranjan Lenka Sowmya
no information yet
Nizar Salman
batsman
Samal Swastik
batsman
Parveen Abhijth
bowler
Samantray Biplab Bipin
all rounder
Prasad Krishna
all rounder
Puthur Vignesh
batsman
Singh Prayash Kumar
bowler
Samson Sanju
wicket keeper
Sourav Baral Sambit Kumar
no information yet
Scaria Akhil
all rounder
Swain Aasirwad
wicket keeper
Tom Eden Apple
bowler
Tufayl Ahmad Sayed
no information yet
Vinod Vishnu
wicket keeper
Match has not started yet