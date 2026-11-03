Squads Saurashtra vs Haryana List a Vijay Hazare Trophy 27.12.2026

List a

SAU
SAU
HAR
HAR

Playing

SAU
SAU
HAR
HAR
First TeamSecond Team
Bhut Parth

all rounder

Dalal Yashvardhan

no information yet

Desai Harvik

wicket keeper

Kamboj Anshul

all rounder

Fuletra Krains

no information yet

Kumar Sumit

no information yet

Rana Amit

bowler

Gohel Tarang H

wicket keeper

Gohil Jay

batsman

Jackson Sheldon

wicket keeper

Shandilya Mayank

all rounder

Jadeja Aditya

no information yet

Sindhu Nishant

all rounder

Singh Kukna Ajay

all rounder

Jani Chirag

all rounder

Singh Yuvraj

no information yet

Siwach Ashish

no information yet

Tewatia Rahul

all rounder

Thakral Anuj

no information yet

Mankad Prerak

all rounder

Rana Parshwaraj

all rounder

Vora Navneet

all rounder

Bench

SAU
SAU
HAR
HAR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet