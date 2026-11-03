Squads Saurashtra vs Haryana List a Vijay Hazare Trophy 27.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahir Ruchit
batsman
Bhardwaj Ishant Ravi
batsman
Bhut Parth
all rounder
Dalal Yashvardhan
no information yet
Chudasama Yuvraj
bowler
Jakhar Samant Devender
batsman
Desai Harvik
wicket keeper
Kamboj Anshul
all rounder
Dodiya Yurajsinh
bowler
Kumar Ankit
batsman
Fuletra Krains
no information yet
Kumar Sumit
no information yet
Gajjar Sammar
bowler
Rana Amit
bowler
Gohel Tarang H
wicket keeper
Rana Himanshu
batsman
Gohil Jay
batsman
Rohilla Bhuwan
bowler
Jackson Sheldon
wicket keeper
Shandilya Mayank
all rounder
Jadeja Aditya
no information yet
Sindhu Nishant
all rounder
Jadeja Vishvaraj
batsman
Singh Kukna Ajay
all rounder
Jani Chirag
all rounder
Singh Yuvraj
no information yet
Kanbi Hiten
bowler
Siwach Ashish
no information yet
Karamta Devang D
bowler
Tewatia Rahul
all rounder
Karia Pranav
bowler
Thakral Anuj
no information yet
Kotak Hetvik
batsman
Vats Parth Shiv
bowler
Mankad Prerak
all rounder
Panwar Ankur
bowler
Pujara Cheteshwar
batsman
Rana Parshwaraj
all rounder
Unadkat Jaydev
bowler
Vasavada Arpit
batsman
Vora Navneet
all rounder
Match has not started yet