Match details United Arab Emirates vs Italy Odi ICC ODI World Cup Qualifier 13.12.2026
Match Info
|Match:
|ICC ODI World Cup Qualifier 2027
|Date:
|Monday, December 14, 2026 - Sunday, March 21, 2027
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Sunday, December 13, 2026 04:15 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
United Arab Emirates Squad
|Players
|Aravind Vritiya, D'souza Ethan, Hameed Basil, Jawadullah Muhammad, Khan Aayan, Khan Asif, Khan Zahoor, Meiyappan Karthik Palaniapan, Muhammad Waseem, Mustafa Rohan, Naseer Ali, Shahzad Rameez, Sharma Aryansh, Sharma Sanchit, Siddique Junaid
|Bench
|no information yet
Italy Squad
|Players
|no information yet
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet