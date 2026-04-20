Squads Bangladesh vs New Zealand Odi ODI Series Bangladesh vs New Zealand 20.04.2026

OdiSher-e-Bangla National Cricket Stadium, Dhaka
BAN
BAN

199

NZ
NZ

198

Playing

BAN
BAN
NZ
NZ
First TeamSecond Team
Young Will

batsman

Das Liton

wicket keeper

Latham Tom

wicket keeper

Abbas Muhammad

all rounder

Sarkar Soumya

all rounder

Foxcroft Dean

all rounder

Clarkson Josh

all rounder

Hossain Afif

all rounder

Bench

BAN
BAN
NZ
NZ
First TeamSecond Team
Ankon Mahidul Islam

wicket keeper

Cleaver Dane

wicket keeper