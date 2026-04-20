Squads Bangladesh vs New Zealand Odi ODI Series Bangladesh vs New Zealand 20.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Hassan Saif
batsman
Nicholls Henry
batsman
Hasan Tanzid
batsman
Kelly Nicholas Frederick
batsman
Shanto Najmul Hossain
batsman
Young Will
batsman
Das Liton
wicket keeper
Latham Tom
wicket keeper
Hridoy Towhid
batsman
Abbas Muhammad
all rounder
Sarkar Soumya
all rounder
Foxcroft Dean
all rounder
Miraz Mehidy Hasan
all rounder
Clarkson Josh
all rounder
Hossain Rishad
bowler
Smith Nathan
bowler
Islam Shoriful
bowler
Tickner Blair
bowler
Ahmed Taskin
bowler
Lennox Jayden
bowler
Rana Nahid
bowler
O'Rourke William
bowler
Hossain Afif
all rounder
Bench
|First Team
|Second Team
Ankon Mahidul Islam
wicket keeper
Ashok Adithya
bowler
Islam Tanvir
bowler
Clarke Kristian
batsman
Rahman Mustafizur
bowler
Cleaver Dane
wicket keeper