Match details Bangladesh vs New Zealand Odi ODI Series Bangladesh vs New Zealand 20.04.2026

OdiSher-e-Bangla National Cricket Stadium, Dhaka
BAN
BAN

199

NZ
NZ

198

Match Info

Match:ODI Series Bangladesh vs New Zealand 2026
Date:Friday, April 17, 2026 - Thursday, April 23, 2026
Toss:New Zealand won the toss and opt to bat
Time:Monday, April 20, 2026 05:00 AM (GMT+0)
Venue:Sher-e-Bangla National Cricket Stadium, Dhaka, Bangladesh
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Bangladesh Squad

PlayersHassan Saif, Hasan Tanzid, Shanto Najmul Hossain, Das Liton, Hridoy Towhid, Sarkar Soumya, Miraz Mehidy Hasan, Hossain Rishad, Islam Shoriful, Ahmed Taskin, Rana Nahid, Hossain Afif
BenchAnkon Mahidul Islam, Islam Tanvir, Rahman Mustafizur

New Zealand Squad

PlayersNicholls Henry, Kelly Nicholas Frederick, Young Will, Latham Tom, Abbas Muhammad, Foxcroft Dean, Clarkson Josh, Smith Nathan, Tickner Blair, Lennox Jayden, O'Rourke William
BenchAshok Adithya, Clarke Kristian, Cleaver Dane, Sears Ben

Venue Guide

StadiumSher-e-Bangla National Cricket Stadium
CityDhaka
Capacity25416
EndsIspahani End
Hosts toAqua Paints End