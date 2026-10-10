Squads Brisbane Heat vs Perth Scorchers T20 Big Bash League 08.01.2027

T20

Brisbane

BRH
BRH
PSC
PSC

Playing

BRH
BRH
PSC
PSC
First TeamSecond Team
Agar Ashton

all rounder

Alsop Tom

wicket keeper

Allen Finn

wicket keeper

Bryant Max

batsman

Connolly Cooper

all rounder

Haskett Liam

all rounder

Hardie Aaron

all rounder

Inglis Josh

wicket keeper

McSweeney Nathan

all rounder

Marsh Mitchell

all rounder

Neser Michael

all rounder

Peirson Jimmy

wicket keeper

Weibgen Hugh

all rounder

Wildermuth Jack

all rounder

Bench

BRH
BRH
PSC
PSC

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet