Squads Brisbane Heat vs Perth Scorchers T20 Big Bash League 08.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Afridi Shaheen
bowler
Agar Ashton
all rounder
Alsop Tom
wicket keeper
Allen Finn
wicket keeper
Bartlett Xavier
bowler
Beardman Mahli
bowler
Bryant Max
batsman
Connolly Cooper
all rounder
Dooley Patrick
bowler
Evans Laurie
batsman
Haskett Liam
all rounder
Fanning Sam
batsman
Hearne Lachlan
batsman
Hardie Aaron
all rounder
Johnson Spencer
bowler
Inglis Josh
wicket keeper
Khawaja Usman
batsman
Jackson Bryce
batsman
Kuhnemann Matthew
bowler
Kelly Matthew
bowler
McSweeney Nathan
all rounder
Marsh Mitchell
all rounder
Munro Colin
batsman
Morris Lance
bowler
Neser Michael
all rounder
Paris Joel
bowler
Peirson Jimmy
wicket keeper
Payne David
bowler
Renshaw Matthew
batsman
Richardson Jhye
bowler
Vidler Callum
batsman
Turner Ashton
batsman
Weibgen Hugh
all rounder
Wildermuth Jack
all rounder
Match has not started yet