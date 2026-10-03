Squads Melbourne Renegades vs Sydney Sixers T20 Big Bash League 01.01.2027

T20

Melbourne

MRE
MRE
SYS
SYS

Playing

MRE
MRE
SYS
SYS
First TeamSecond Team
Archer Michael

no information yet

Azam Babar

batsman

Brown Josh

batsman

Chohan Jafer

all rounder

Curran Tom

all rounder

Henriques Moises

all rounder

O'Neill Fergus

all rounder

Rizwan Mohammad

wicket keeper

Philippe Josh

wicket keeper

Seifert Tim

wicket keeper

Sutherland Will

all rounder

Bench

MRE
MRE
SYS
SYS

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet