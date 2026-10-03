Squads Melbourne Renegades vs Sydney Sixers T20 Big Bash League 01.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Archer Michael
no information yet
Abbott Sean
bowler
Behrendorff Jason
bowler
Azam Babar
batsman
Brown Josh
batsman
Chohan Jafer
all rounder
Dixon Harry
batsman
Curran Tom
all rounder
Doggett Brendan
bowler
Davies Joel
batsman
Fraser-McGurk Jake
batsman
Dwarshuis Ben
bowler
Jewell Caleb Paul
batsman
Edwards Jack
batsman
Khan Hassan
bowler
Henriques Moises
all rounder
Lyon Nathan
bowler
Murphy Todd
bowler
O'Neill Fergus
all rounder
Perry Mitch
bowler
Rizwan Mohammad
wicket keeper
Philippe Josh
wicket keeper
Rogers Tom
bowler
Silk Jordan
batsman
Seifert Tim
wicket keeper
Smith Steve
batsman
Spoors Matthew
batsman
Sutherland Will
all rounder
Zampa Adam
bowler
Match has not started yet