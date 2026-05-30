ODI Series Pakistan vs Australia
Pakistan vs Australia
ODI Series Pakistan vs Australia
PAK
202
AUS
200
Pakistan vs Australia
ODI Series Pakistan vs Australia
PAK
190
AUS
231
Pakistan vs Australia
ODI Series Pakistan vs Australia
PAK
161
AUS
157
|Full name:
|Oliver John Peake
|Nationality:
|Australia
|Batting style:
|left handed batsman
|Bowling Style:
|off break right arm
ODI Series Pakistan vs Australia
PAK
202
AUS
200
ODI Series Pakistan vs Australia
PAK
190
AUS
231
ODI Series Pakistan vs Australia
PAK
161
AUS
157
Major League Cricket
Great Park Cricket Stadium, California, PA
LOS
(6 ov.) 70/1
SAN
150
Major League Cricket
AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
TEX
152
SAN
153
Major League Cricket
AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
SAN
139
TEX
161
Major League Cricket
AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
SAN
192
SEA
191
Major League Cricket
AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
SAN
193
WAS
190
Major League Cricket
George Mason Stadium, Fairfax, VA
WAS
(7 ov.) 40/3
SAN
126
Major League Cricket
AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
SAN
105
NEW
104
Major League Cricket
Marine Park, New York, NY
NEW
143
SAN
146
Major League Cricket
AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
SAN
173
LOS
184
Major League Cricket
Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA
SEA
190
SAN
194
Major League Cricket
Grand Prairie, TX
SAN
(5 ov.) 44/2
LOS
187
Major League Cricket
AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
SAN
231
WAS
238
T20 Global Super League
GAW
SFU
(13 ov.) 104/4
T20 Global Super League
Grand Prairie, TX
SFU
152
PSC
147
T20 Global Super League
Grand Prairie, TX
SFU
(13 ov.) 99/2
DES
T20 Global Super League
LQA
152
SFU
156
T20 Global Super League
Grand Prairie, TX
SFU
DES
(14 ov.) 71/5
T20 Global Super League
GAW
(10 ov.) 34/8
SFU