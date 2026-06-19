Callum Stow

Callum Stow

Full name:Callum Stow
Nationality:Australia
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:left arm spin

Teams

2026 Teams

Melbourne Renegades

San Francisco Unicorns

San Francisco Unicorns

Victoria

Callum Stow Schedule & Results

Major League Cricket

ResultLos Angeles Knight Riders vs San Francisco Unicorns

Los Angeles Knight Riders vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

(6 ov.) 70/1

SAN

SAN

150

ResultTexas Super Kings vs San Francisco Unicorns

Texas Super Kings vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

152

SAN

SAN

153

ResultSan Francisco Unicorns vs Texas Super Kings

San Francisco Unicorns vs Texas Super Kings

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

139

TEX

TEX

161

ResultSan Francisco Unicorns vs Seattle Orcas

San Francisco Unicorns vs Seattle Orcas

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

192

SEA

SEA

191

ResultSan Francisco Unicorns vs Washington Freedom

San Francisco Unicorns vs Washington Freedom

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

193

WAS

WAS

190

ResultWashington Freedom vs San Francisco Unicorns

Washington Freedom vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

(7 ov.) 40/3

SAN

SAN

126

ResultSan Francisco Unicorns vs Mi New York

San Francisco Unicorns vs Mi New York

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

105

NEW

NEW

104

ResultMi New York vs San Francisco Unicorns

Mi New York vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

143

SAN

SAN

146

ResultSan Francisco Unicorns vs Los Angeles Knight Riders

San Francisco Unicorns vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

173

LOS

LOS

184

ResultSeattle Orcas vs San Francisco Unicorns

Seattle Orcas vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

190

SAN

SAN

194

T20 Global Super League

One-Day Cup

Another Players

Fotia, Matthew

Fotia, Matthew

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Blackford, Liam

Blackford, Liam

Merlo, Jonathan

Merlo, Jonathan

Couch, Brody L

Couch, Brody L

Kellaway, Campbell

Kellaway, Campbell

O'Neill, Fergus

O'Neill, Fergus

Perry, Mitch

Perry, Mitch

Agar, Wes

Agar, Wes

O'Donnell, Tom

O'Donnell, Tom