Squads Bengal vs Chandigarh T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 16.11.2026

T20

BEN
BEN
CHA
CHA

Playing

BEN
BEN
CHA
CHA
First TeamSecond Team
Ahmed Shahbaz

all rounder

Bal Suvankar

wicket keeper

Azad Arjun

batsman

Bawa Raj Angad

all rounder

Chaudhary Saksham

no information yet

Kashyap Vishu

all rounder

Das Sandipan

all rounder

Pannu Arjit

no information yet

Gandhi Shakir Habib

wicket keeper

Rana Akshit

wicket keeper

Kaif MD

all rounder

Singh Abhishek

no information yet

Sudan Akash

all rounder

Lal Karan

all rounder

Maity Kaushik

all rounder

Pan Agniv

wicket keeper

Paul Ankur

batsman

Porel Abhishek

wicket keeper

Purohit Aditya

no information yet

Sarkar Subham

all rounder

Bench

BEN
BEN
CHA
CHA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet