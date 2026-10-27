Squads Bengal vs Chandigarh T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 16.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmed Shahbaz
all rounder
Ashwin Murugan
bowler
Bal Suvankar
wicket keeper
Azad Arjun
batsman
Barman Prayas Ray
bowler
Bawa Raj Angad
all rounder
Boken Ompal
batsman
Bhambri Shivam
batsman
Chaudhary Saksham
no information yet
Kaila Karan
bowler
Chowdhury Ritwik Roy
batsman
Kashyap Vishu
all rounder
Das Sandipan
all rounder
Lather Bhagmender Balbir
bowler
Deep Akash
bowler
Pannu Arjit
bowler
Easwaran Abhimanyu
batsman
Pannu Arjit
no information yet
Gandhi Shakir Habib
wicket keeper
Puri Gaurav
batsman
Gharami Sudip Kumar
batsman
Rana Akshit
wicket keeper
Halder Debopratim
all rounder
Sharma Sandeep
bowler
Kaif MD
all rounder
Singh Abhishek
no information yet
Khaira Ranjot Singh
batsman
Singh Mandeep Wazir
bowler
Kumar Mukesh
bowler
Sudan Akash
all rounder
Kumar Ravi
bowler
Vohra Manan
batsman
Lal Karan
all rounder
Maity Kaushik
all rounder
Pan Agniv
wicket keeper
Paul Ankur
batsman
Porel Abhishek
wicket keeper
Porel Ishan
bowler
Pramanik Pradipta
bowler
Purohit Aditya
no information yet
Sarkar Subham
all rounder
Tiwari Anurag Shubhash
bowler
Match has not started yet