Squads Himachal Pradesh vs Andhra T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 16.11.2026

T20

HIM
HIM
AND
AND

Playing

HIM
HIM
AND
AND
First TeamSecond Team
Bharat Srikar

wicket keeper

Bains Ankush

wicket keeper

Bhui Ricky

batsman

Dagar Mayank

all rounder

Dhawan Rishi

all rounder

Galetiya Vinay

all rounder

Jaiswal Pankaj

no information yet

Jaiswal Pankaj

all rounder

Saiteja Kavuri

all rounder

Sandeep Y

batsman

Kalia Hritik

no information yet

Sasikanth KV

all rounder

Negi Mukul

batsman

Sen Ekant

batsman

Sharma Vipin

no information yet

Vasisht Akash

all rounder

Bench

HIM
HIM
AND
AND

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet