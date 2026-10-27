Squads Himachal Pradesh vs Andhra T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 16.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Abhinay Kanwar
bowler
Akhil Shambu
bowler
Arora Vaibhav
bowler
Bharat Srikar
wicket keeper
Bains Ankush
wicket keeper
Bhui Ricky
batsman
Chopra Prashant
batsman
Hebbar Ashwin
batsman
Dagar Mayank
all rounder
Kumar Dheeraj
batsman
Dhawan Rishi
all rounder
Mohan Lalith
bowler
Galetiya Vinay
all rounder
Raj Prithvi
bowler
Gangta Nikhil
batsman
Rasheed Shaik
batsman
Guleria Arpit
bowler
Jaiswal Pankaj
no information yet
Reddy Maramreddy Hemanth
bowler
Jaiswal Pankaj
all rounder
Saiteja Kavuri
all rounder
Jamwal Ayush
bowler
Sandeep Y
batsman
Kalia Hritik
no information yet
Sasikanth KV
all rounder
Negi Mukul
batsman
Shinde Karan
batsman
Sen Ekant
batsman
Stephen Cheepurapalli
bowler
Sharma Nitin
batsman
Tapaswi Pinninti
batsman
Sharma Vipin
no information yet
Tomar Prashant
bowler
Vasisht Akash
all rounder
Verma Sumeet
batsman
Match has not started yet