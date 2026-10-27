Match details Madhya Pradesh vs Tripura T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 18.11.2026
Match Info
|Match:
|Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2026
|Date:
|Monday, November 16, 2026 - Sunday, December 06, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Wednesday, November 18, 2026 11:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Madhya Pradesh Squad
|Players
|Batham Rahul, Chouhan Rishabh, Hirwani Mihir, Iyer Venkatesh, Jain Saransh, Kartikeya Kumar, Khan Avesh, Khan Mohd Arshad, Khejroliya Kulwant, Patidar Rajat, Sahani Parth, Sharma Shubham, Solanki Sagar, Thakur Rakesh
|Bench
|no information yet
Tripura Squad
|Players
|Ali Amit, Das Bikramkumar, Debnath Bikramjit, Dey Rajat, Majumder Sanjay, Murasingh Manisankar, Paul Chiranjit, Paul Sankar, Saha Viki, Sarkar Abhijit, Sarkar Ajay, Sinha Arkaprabha, Sultan Pravez
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet