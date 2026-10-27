Match details Madhya Pradesh vs Tripura T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 18.11.2026

T20

MAP
MAP
TRI
TRI

Match Info

Match:Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2026
Date:Monday, November 16, 2026 - Sunday, December 06, 2026
Toss:no information yet
Time:Wednesday, November 18, 2026 11:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Madhya Pradesh Squad

PlayersBatham Rahul, Chouhan Rishabh, Hirwani Mihir, Iyer Venkatesh, Jain Saransh, Kartikeya Kumar, Khan Avesh, Khan Mohd Arshad, Khejroliya Kulwant, Patidar Rajat, Sahani Parth, Sharma Shubham, Solanki Sagar, Thakur Rakesh
Benchno information yet

Tripura Squad

PlayersAli Amit, Das Bikramkumar, Debnath Bikramjit, Dey Rajat, Majumder Sanjay, Murasingh Manisankar, Paul Chiranjit, Paul Sankar, Saha Viki, Sarkar Abhijit, Sarkar Ajay, Sinha Arkaprabha, Sultan Pravez
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet