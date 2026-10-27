Squads Madhya Pradesh vs Tripura T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 18.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Batham Rahul
bowler
Ali Amit
all rounder
Chouhan Rishabh
batsman
Das Bikramkumar
batsman
Hirwani Mihir
bowler
Debnath Bikramjit
batsman
Iyer Venkatesh
all rounder
Dey Rajat
batsman
Jain Saransh
bowler
Majumder Sanjay
bowler
Kartikeya Kumar
batsman
Murasingh Manisankar
all rounder
Khan Avesh
bowler
Paul Chiranjit
bowler
Khan Mohd Arshad
bowler
Paul Sankar
bowler
Khejroliya Kulwant
bowler
Saha Viki
batsman
Patidar Rajat
batsman
Sarkar Abhijit
bowler
Sahani Parth
batsman
Sarkar Ajay
bowler
Sharma Shubham
batsman
Sinha Arkaprabha
wicket keeper
Solanki Sagar
all rounder
Sultan Pravez
all rounder
Thakur Rakesh
wicket keeper
Match has not started yet