Squads Madhya Pradesh vs Tripura T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 18.11.2026

T20

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TRI
TRI

Playing

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TRI
TRI
First TeamSecond Team
Ali Amit

all rounder

Iyer Venkatesh

all rounder

Dey Rajat

batsman

Saha Viki

batsman

Sinha Arkaprabha

wicket keeper

Solanki Sagar

all rounder

Sultan Pravez

all rounder

Thakur Rakesh

wicket keeper

Bench

MAP
MAP
TRI
TRI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet