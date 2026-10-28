Squads Punjab vs Haryana T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 14.11.2026

T20

PUN
PUN
HAR
HAR

Playing

PUN
PUN
HAR
HAR
First TeamSecond Team
Bana Dinesh Mahabir

wicket keeper

Choudhary Gourav

no information yet

Kamboj Anshul

all rounder

Sharma Abhishek

all rounder

Kumar Sumit

no information yet

Rohilla Sarvesh

wicket keeper

Shandilya Mayank

all rounder

Sharma Rohit

wicket keeper

Singh Prabhsimran

wicket keeper

Sindhu Nishant

all rounder

Singh Sanvir

all rounder

Tewatia Rahul

all rounder

Bench

PUN
PUN
HAR
HAR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet