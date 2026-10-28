Squads Punjab vs Haryana T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 14.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Brar Harpreet
bowler
Bana Dinesh Mahabir
wicket keeper
Choudhary Gourav
no information yet
Chahal Yuzvendra
bowler
Dhir Naman
bowler
Kamboj Anshul
all rounder
Dutta Prerit
bowler
Kumar Aman
bowler
Markande Mayank
bowler
Kumar Ankit
batsman
Sharma Abhishek
all rounder
Kumar Sumit
no information yet
Singh Anmolpreet
batsman
Mishra Amit
bowler
Singh Arshdeep
bowler
Rana Himanshu
batsman
Singh Baltej
bowler
Rohilla Sarvesh
wicket keeper
Singh Gurkeerat
batsman
Shandilya Mayank
all rounder
Singh Jassinder
bowler
Sharma Mohit
bowler
Singh Mandeep
batsman
Sharma Rohit
wicket keeper
Singh Prabhsimran
wicket keeper
Sharma Yashu
batsman
Singh Ramandeep
batsman
Sindhu Nishant
all rounder
Singh Sanvir
all rounder
Tewatia Rahul
all rounder
Match has not started yet