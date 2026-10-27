Squads Punjab vs Railways T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 18.11.2026

T20

PUN
PUN
RAI
RAI

Playing

PUN
PUN
RAI
RAI
First TeamSecond Team
Choudhary Gourav

no information yet

Sharma Abhishek

all rounder

Singh Prabhsimran

wicket keeper

Singh Vivek

all rounder

Singh Sanvir

all rounder

Bench

PUN
PUN
RAI
RAI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet