Squads Punjab vs Railways T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 18.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Brar Harpreet
bowler
Chaubey Shubham
batsman
Choudhary Gourav
no information yet
Chaudhary Shivam
batsman
Dhir Naman
bowler
Choudhary Raj Kamal
batsman
Dutta Prerit
bowler
Kumar Susheel
bowler
Markande Mayank
bowler
Kushwah Nishant
batsman
Sharma Abhishek
all rounder
Pandey Akash
bowler
Singh Anmolpreet
batsman
Pandey Akshat R
bowler
Singh Arshdeep
bowler
Saif Mohammad
batsman
Singh Baltej
bowler
Sharma Ashutosh
batsman
Singh Gurkeerat
batsman
Sharma Karn
bowler
Singh Jassinder
bowler
Sharma Rahul
bowler
Singh Mandeep
batsman
Singh Pratham
batsman
Singh Prabhsimran
wicket keeper
Singh Vivek
all rounder
Singh Ramandeep
batsman
Singh Yuvraj
batsman
Singh Sanvir
all rounder
Match has not started yet