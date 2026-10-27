Squads Uttarakhand vs Sunrisers Hyderabad T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 22.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bhati Prashant
bowler
Bisht Himanshu
bowler
Chandela Kunal
batsman
Chaudhary Rajan
no information yet
Chaudhary Yuvraj
bowler
Danu Rohit
all rounder
Gusain Tanush
batsman
Joshi Piyush
batsman
Juyal Sumit
no information yet
Kashyap Visha
bowler
Kumar Vinay
all rounder
Madhwal Akash
bowler
Mishra Mayank
all rounder
Negi Dikshanshu
all rounder
Negi Ravinder
bowler
Pandey Prateek
no information yet
Rauturi Girish
bowler
Rawat Akhil
wicket keeper
Rawat Sagar
batsman
Singh Swapnil
all rounder
Sudha Avneesh
batsman
Tare Aditya
wicket keeper
Tiwari Agrim
bowler
Match has not started yet