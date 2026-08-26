Squads Gorakhpur Lions vs Kanpur Superstar T20 T20 Uttar Pradesh League 26.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bansal Rishabh
bowler
Chaudhary Prashant
bowler
Chaturvedi Divyansh
bowler
Khan Aquib
bowler
Chaudhary Karan
batsman
Khanna Shubh
wicket keeper
Doyla Yogendra
bowler
Pandey Abhishek
bowler
Gupta Puneet
bowler
Rajpal Rahul
batsman
Jurel Dhruv
wicket keeper
Rizvi Sameer
batsman
Kartikeya Kumar
batsman
Saini Pranjal
wicket keeper
Kumar Sunil
no information yet
Sharma Ankur
no information yet
Kumar Vijay
no information yet
Sharma Kushagra
bowler
Kumar Vivek
batsman
Singh Adarsh
no information yet
Pandey Anshuman
bowler
Singh Pawan
no information yet
Rai Rishav
batsman
Yadav Ansh
no information yet
Rathi Ankit
bowler
Rehman Abdul
no information yet
Sethi Harshit
all rounder
Sharma Shivam
bowler
Singh Yashovardhan
no information yet
Yadav Siddharth Sarvan
batsman
Yadav Vijay
batsman
Match has not started yet