Squads Gorakhpur Lions vs Kanpur Superstar T20 T20 Uttar Pradesh League 26.08.2026

T20

GOR
GOR
KAN
KAN

Playing

GOR
GOR
KAN
KAN
First TeamSecond Team
Khanna Shubh

wicket keeper

Jurel Dhruv

wicket keeper

Saini Pranjal

wicket keeper

Kumar Sunil

no information yet

Sharma Ankur

no information yet

Kumar Vijay

no information yet

Singh Adarsh

no information yet

Singh Pawan

no information yet

Rai Rishav

batsman

Yadav Ansh

no information yet

Rehman Abdul

no information yet

Sethi Harshit

all rounder

Singh Yashovardhan

no information yet

Bench

GOR
GOR
KAN
KAN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet