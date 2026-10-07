Match details Australia vs England T20i T20 Series Australia vs. England 24.11.2026
Match Info
|Match:
|T20 Series Australia vs. England 2026
|Date:
|Saturday, November 21, 2026 - Wednesday, December 02, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Tuesday, November 24, 2026 08:15 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Australia Squad
|Players
|Cummins Pat, David Tim, Hazlewood Josh, Marsh Mitchell, Maxwell Glenn, Starc Mitchell, Stoinis Marcus, Zampa Adam
|Bench
|no information yet
England Squad
|Players
|Brook Harry, Buttler Jos, Curran Sam, Rashid Adil, Salt Phil, Stokes Ben, Topley Reece, Willey David, Woakes Chris, Wood Mark
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet