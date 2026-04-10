Aneurin Henry Thomas Donald

Aneurin Henry Thomas Donald

batsman

Full name:Aneurin Henry Thomas Donald
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Birmingham Phoenix

Derbyshire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches584964
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches584964
Innings1014559
Not outs525
Runs302410001009
Balls Faced40691022755
Avg31.523.2518.68
SR74.3197.84133.64
Fours39095110
Fifties1845
Sixies452730
Highest23411576
Hundreds320

Aneurin Henry Thomas Donald Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultDerbyshire vs Durham

Derbyshire vs Durham

T20 Blast

County Ground

DER

DER

197

DUR

DUR

203

ResultYorkshire vs Derbyshire

Yorkshire vs Derbyshire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

195

DER

DER

194

ResultLeicestershire vs Derbyshire

Leicestershire vs Derbyshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

145

DER

DER

230

ResultDerbyshire vs Nottinghamshire

Derbyshire vs Nottinghamshire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

234

NOT

NOT

211

ResultEssex vs Derbyshire

Essex vs Derbyshire

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

179

DER

DER

173

ResultNottinghamshire vs Derbyshire

Nottinghamshire vs Derbyshire

T20 Blast

Riverside Ground

NOT

NOT

183

DER

DER

173

ResultDerbyshire vs Yorkshire

Derbyshire vs Yorkshire

T20 Blast

Queen's Park

DER

DER

215

YOR

YOR

215

ResultDerbyshire vs Lancashire

Derbyshire vs Lancashire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

201

LAN

LAN

205

One-Day Cup

The Hundred

Another Players

Came, Harry

Came, Harry

Tahir, Imran

Tahir, Imran

Hammond, Miles

Hammond, Miles

Livingstone, Liam

Livingstone, Liam

Brookes, Henry

Brookes, Henry

Atkinson, Gus

Atkinson, Gus

Aitchison, Benjamin William

Aitchison, Benjamin William

Thomson, Alex

Thomson, Alex

Bopara, Ravi

Bopara, Ravi

Chappell, Zak

Chappell, Zak