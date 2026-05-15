Thomas Henry Sidney Rew

Thomas Henry Sidney Rew

Full name:Thomas Henry Sidney Rew
Nationality:England
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

England

Somerset

Southern Brave

Thomas Henry Sidney Rew Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultSomerset vs Hampshire

Somerset vs Hampshire

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

160

HAM

HAM

158

ResultWarwickshire vs Somerset

Warwickshire vs Somerset

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

189

SOM

SOM

193

ResultGlamorgan vs Somerset

Glamorgan vs Somerset

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

175

SOM

SOM

171

ResultSomerset vs Glamorgan

Somerset vs Glamorgan

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

202

GLA

GLA

203

ResultGloucestershire vs Somerset

Gloucestershire vs Somerset

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

138

SOM

SOM

137

ResultSomerset vs Warwickshire

Somerset vs Warwickshire

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

215

WAR

WAR

216

ResultSomerset vs Gloucestershire

Somerset vs Gloucestershire

T20 Blast

Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

194

GLO

GLO

176

ResultWorcestershire vs Somerset

Worcestershire vs Somerset

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

180

SOM

SOM

144

ResultNorthamptonshire vs Somerset

Northamptonshire vs Somerset

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

118

SOM

SOM

223

ResultDerbyshire vs Somerset

Derbyshire vs Somerset

T20 Blast

County Ground

DER

DER

187

SOM

SOM

214

ResultSomerset vs Northamptonshire

Somerset vs Northamptonshire

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

164

NOR

NOR

162

ResultSomerset vs Worcestershire

Somerset vs Worcestershire

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

194

WOR

WOR

116

ResultYorkshire vs Somerset

Yorkshire vs Somerset

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

161

SOM

SOM

165

ResultNorthamptonshire vs Somerset

Northamptonshire vs Somerset

T20 Blast

Edgbaston

NOR

NOR

143

SOM

SOM

126

One-Day Cup

ResultNottinghamshire vs Somerset

Nottinghamshire vs Somerset

One-Day Cup

The John Fretwell Sporting Complex

NOT

NOT

259

SOM

SOM

258

ResultSomerset vs Gloucestershire

Somerset vs Gloucestershire

One-Day Cup

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

352

GLO

GLO

317

ResultSomerset vs Warwickshire

Somerset vs Warwickshire

One-Day Cup

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

337

WAR

WAR

212

ResultKent vs Somerset

Kent vs Somerset

One-Day Cup

St Lawrence Ground

KEN

KEN

314

SOM

SOM

313

ResultLeicestershire vs Somerset

Leicestershire vs Somerset

One-Day Cup

Grace Road

LEI

LEI

289

SOM

SOM

125

ResultSomerset vs Surrey

Somerset vs Surrey

One-Day Cup

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

368

SUR

SUR

180

UpcomingNorthamptonshire vs Somerset

Northamptonshire vs Somerset

One-Day Cup

County Ground in Northampton

NOR

NOR

SOM

SOM

Another Players

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