Henry T Crocombe

Henry T Crocombe

bowler

Full name:Henry T Crocombe
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Sussex

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches321817
Innings511817
Overs669.5132.043.0
Balls---
Maidens9410
Runs2523853464
Wickets582214
Avg43.538.7733.14
SR69.293618.42
Eco3.766.4610.79
BB643
4w410
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches321817
Innings51118
Not outs1457
Runs3719321
Balls Faced9729621
Avg10.0215.521
SR38.1696.87100
Fours4970
Fifties000
Sixies001
Highest464712
Hundreds000

Henry T Crocombe Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultEssex vs Sussex

Essex vs Sussex

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

191

SUS

SUS

192

ResultKent vs Sussex

Kent vs Sussex

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

199

SUS

SUS

197

ResultSussex vs Middlesex

Sussex vs Middlesex

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

182

MID

MID

213

ResultHampshire vs Sussex

Hampshire vs Sussex

T20 Blast

Rose Bowl

HAM

HAM

173

SUS

SUS

144

ResultSussex vs Leicestershire

Sussex vs Leicestershire

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

179

LEI

LEI

180

ResultSussex vs Kent

Sussex vs Kent

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

(17 ov.) 130/3

KEN

KEN

133

ResultSussex vs Surrey

Sussex vs Surrey

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

171

SUR

SUR

175

ResultWarwickshire vs Sussex

Warwickshire vs Sussex

T20 Blast

County Ground

WAR

WAR

198

SUS

SUS

122

ResultSussex vs Essex

Sussex vs Essex

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

104

ESS

ESS

204

One-Day Cup

Another Players

Clark, Tom

Clark, Tom

Finn, Steven

Finn, Steven

Ward, Harrison

Ward, Harrison

Alsop, Tom

Alsop, Tom

Smith, Steven Barry

Smith, Steven Barry

Steven Peter Devereux Smith

Steven Peter Devereux Smith

Archer, Jofra

Archer, Jofra

Sharma, Ishant

Sharma, Ishant

Mills, Tymal

Mills, Tymal

Robinson, Oliver

Robinson, Oliver