James Matthew Coles

James Matthew Coles

all rounder

Full name:James Matthew Coles
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:slow left arm orthodox

Teams

2026 Teams

England

Southern Brave

Sunrisers Eastern Cape

Sussex

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches202011
Innings30207
Overs288.3126.414.0
Balls---
Maidens2310
Runs1147753127
Wickets16211
Avg71.6835.85127
SR108.1836.1984
Eco3.975.949.07
BB331
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches202011
Innings341710
Not outs233
Runs1121320122
Balls Faced193536995
Avg35.0322.8517.42
SR57.9386.72128.42
Fours1413012
Fifties510
Sixies1242
Highest1805935
Hundreds300

James Matthew Coles Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultEssex vs Sussex

Essex vs Sussex

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

191

SUS

SUS

192

ResultKent vs Sussex

Kent vs Sussex

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

199

SUS

SUS

197

ResultSussex vs Middlesex

Sussex vs Middlesex

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

182

MID

MID

213

ResultHampshire vs Sussex

Hampshire vs Sussex

T20 Blast

Rose Bowl

HAM

HAM

173

SUS

SUS

144

ResultSussex vs Leicestershire

Sussex vs Leicestershire

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

179

LEI

LEI

180

ResultSussex vs Kent

Sussex vs Kent

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

(17 ov.) 130/3

KEN

KEN

133

ResultSussex vs Surrey

Sussex vs Surrey

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

171

SUR

SUR

175

ResultWarwickshire vs Sussex

Warwickshire vs Sussex

T20 Blast

County Ground

WAR

WAR

198

SUS

SUS

122

ResultSussex vs Essex

Sussex vs Essex

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

104

ESS

ESS

204

T20 Series England vs India

ResultEngland vs India

England vs India

T20 Series England vs India

Riverside Ground, Chester-le-Street

ENG

ENG

IND

IND

189

ResultEngland vs India

England vs India

T20 Series England vs India

Old Trafford Cricket Ground, Manchester

ENG

ENG

191

IND

IND

190

UpcomingEngland vs India

England vs India

T20 Series England vs India

Trent Bridge, West Bridgford

ENG

ENG

IND

IND

UpcomingEngland vs India

England vs India

T20 Series England vs India

County Ground, Bristol

ENG

ENG

IND

IND

UpcomingEngland vs India

England vs India

T20 Series England vs India

Rose Bowl, Hampshire

ENG

ENG

IND

IND

One-Day Cup

The Hundred

Another Players

Clark, Tom

Clark, Tom

Livingstone, Liam

Livingstone, Liam

Brookes, Henry

Brookes, Henry

Atkinson, Gus

Atkinson, Gus

Bracey, James

Bracey, James

Moriarty, Daniel

Moriarty, Daniel

Bopara, Ravi

Bopara, Ravi

Jennings, Keaton

Jennings, Keaton

Finn, Steven

Finn, Steven

Ward, Harrison

Ward, Harrison