Liam Andrew Dawson

Liam Andrew Dawson

all rounder

Full name:Liam Andrew Dawson
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:slow left arm orthodox

Teams

2026 Teams

England

Hampshire

London Spirit

Manchester Super Giants

Melbourne Stars

Sunrisers Eastern Cape

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches3611190165224
Innings5511235146194
Overs87.444.034.03258.01081.1625.2
Balls------
Maidens1200681296
Runs298284242950451354535
Wickets756296172174
Avg42.5756.840.3332.129.8526.06
SR75.1452.83466.0437.7121.56
Eco3.396.457.112.914.747.25
BB4231275
4w0001273
5w000921
10w000200

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches3611190165224
Innings655307134164
Not outs201312337
Runs846357921936242385
Balls Faced19774361824838252043
Avg2112.614.2533.432.6418.77
SR42.6385.13158.3350.5294.74116.74
Fours7481107262172
Fifties10049196
Sixies112436165
Highest66203417111382
Hundreds0001430

Liam Andrew Dawson Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultSomerset vs Hampshire

Somerset vs Hampshire

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

160

HAM

HAM

158

ResultHampshire vs Surrey

Hampshire vs Surrey

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

178

SUR

SUR

174

ResultMiddlesex vs Hampshire

Middlesex vs Hampshire

T20 Blast

Merchant Taylors’ School Ground

MID

MID

126

HAM

HAM

130

ResultHampshire vs Sussex

Hampshire vs Sussex

T20 Blast

Rose Bowl

HAM

HAM

173

SUS

SUS

144

ResultSurrey vs Hampshire

Surrey vs Hampshire

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

210

HAM

HAM

215

ResultHampshire vs Yorkshire

Hampshire vs Yorkshire

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

155

YOR

YOR

150

ResultKent vs Hampshire

Kent vs Hampshire

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

177

HAM

HAM

176

UpcomingHampshire vs Kent

Hampshire vs Kent

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

KEN

KEN

T20 Series England vs India

ResultEngland vs India

England vs India

T20 Series England vs India

Riverside Ground, Chester-le-Street

ENG

ENG

IND

IND

189

ResultEngland vs India

England vs India

T20 Series England vs India

Old Trafford Cricket Ground, Manchester

ENG

ENG

191

IND

IND

190

UpcomingEngland vs India

England vs India

T20 Series England vs India

Trent Bridge, West Bridgford

ENG

ENG

IND

IND

UpcomingEngland vs India

England vs India

T20 Series England vs India

County Ground, Bristol

ENG

ENG

IND

IND

UpcomingEngland vs India

England vs India

T20 Series England vs India

Rose Bowl, Hampshire

ENG

ENG

IND

IND

One-Day Cup

The Hundred

Liam Dawson News

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For those who are interested in learning all the news about cricketer Liam Dawson first hand, here you will find the most up-to-date news about him: participation in tournaments, match results and all about his personal life.

ICC T20 World Cup | England become first team to progress to semifinal with thrilling win over Pakistan

ICC T20 World Cup | England become first team to progress to semifinal with thrilling win over Pakistan

England beat Pakistan by two wickets in their second T20 World Cup Super-Eight game against Pakistan in Pallekele on Tuesday. Captain Harry Brook led from the front with a 51-ball century during the chase as England became the first side to punch their ticket to the semifinal of the tournament.

Liam Dawson08:48 PM, 14 August, 2025

AI Simulation, The Hundred | London Spirit halt Trent Rockets' unbeaten run with six-wicket win

Liam Dawson04:52 PM, 16 July, 2025

India tour of England 2025 | Liam Dawson in England squad for fourth Test against India

Liam Dawson01:44 PM, 07 June, 2025

ENG vs WI T20Is | England continue domination from ODI leg with comprehensive win in first T20I

Liam Dawson10:25 PM, 01 August, 2024

Men’s Hundred | Twitter reacts to Dawson and Hetmyer heroic dent Welsh to end losing streak

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