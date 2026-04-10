Philip Dean Salt

Philip Dean Salt

wicket keeper

Full name:Philip Dean Salt
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Abu Dhabi Knight Riders

England

Lancashire

Manchester Super Giants

Royal Challengers Bengaluru

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches16165232184
Innings00100
Overs009.000
Balls-----
Maidens00200
Runs003200
Wickets00100
Avg003200
SR005400
Eco003.5500
BB00100
4w00000
5w00000
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches16165232184
Innings14158530178
Not outs013114
Runs549308274910434098
Balls Faced41520738208872742
Avg39.212233.5235.9624.98
SR132.28148.7971.96117.58149.45
Fours8035348142455
Fifties3214528
Sixies8112623137
Highest1228814813788
Hundreds10620

Philip Dean Salt Schedule & Results

County Championship

Indian Premier League

ResultRajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru

Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Barsapara Cricket Stadium, Jaipur

RR

RR

202

RCB

RCB

201

ResultMumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru

Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Wankhede Stadium, Mumbai

MI

MI

222

RCB

RCB

240

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Lucknow Super Giants

Royal Challengers Bengaluru vs Lucknow Super Giants

Indian Premier League

M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore

RCB

RCB

149

LSG

LSG

146

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals

Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals

Indian Premier League

M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore

RCB

RCB

175

DC

DC

179

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Indian Premier League

M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore

RCB

RCB

206

GT

GT

205

ResultDelhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru

Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

75

RCB

RCB

77

ResultGujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru

Gujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

158

RCB

RCB

155

ResultLucknow Super Giants vs Royal Challengers Bengaluru

Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Ekana Cricket Stadium, Lucknow

LSG

LSG

209

RCB

RCB

203

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians

Royal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians

Indian Premier League

Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Bangalore

RCB

RCB

167

MI

MI

166

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders

Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Bangalore

RCB

RCB

194

KKR

KKR

192

ResultPunjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru

Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

HPCA Stadium, Mohali

PBKS

PBKS

199

RCB

RCB

222

ResultSunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru

Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

255

RCB

RCB

200

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Indian Premier League

HPCA Stadium, Bangalore

RCB

RCB

254

GT

GT

162

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Indian Premier League

M.Chinnaswamy Stadium

RCB

RCB

161

GT

GT

155

T20 Blast

ResultLeicestershire vs Lancashire

Leicestershire vs Lancashire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

156

LAN

LAN

160

T20 Series England vs India

ResultEngland vs India

England vs India

T20 Series England vs India

Riverside Ground, Chester-le-Street

ENG

ENG

IND

IND

189

ResultEngland vs India

England vs India

T20 Series England vs India

Old Trafford Cricket Ground, Manchester

ENG

ENG

191

IND

IND

190

UpcomingEngland vs India

England vs India

T20 Series England vs India

Trent Bridge, West Bridgford

ENG

ENG

IND

IND

UpcomingEngland vs India

England vs India

T20 Series England vs India

County Ground, Bristol

ENG

ENG

IND

IND

UpcomingEngland vs India

England vs India

T20 Series England vs India

Rose Bowl, Hampshire

ENG

ENG

IND

IND

One-Day Cup

The Hundred

Phil Salt News

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If you want to stay up to date with all the latest news about cricketer Phil Salt, we have compiled it all here: all the data and statistics from past matches, the player's records, and his participation in various cricket tournaments.

Phil Salt Steals the Show in Rajat Patidar’s Comment Section

Phil Salt Steals the Show in Rajat Patidar’s Comment Section

Phil Salt being back in the RCB team brings in a lot of joy to the fans. Along with that, it is his character which brings down a lot of hilarious moments for fans and players both. Patidar posted a photo with Virat Kohli recently, as Salt took the attention with his comment on the same.

Phil Salt04:11 PM, 26 May, 2026

Rajat Patidar Gives Big Update on Phil Salt Ahead of Qualifier 1

Phil Salt05:22 PM, 25 May, 2026

Tim David Steals the Show with Funny Comment on Phil Salt

Phil Salt04:54 PM, 20 May, 2026

RCB Get Timely Boost Before Playoffs With Phil Salt News

Phil Salt07:23 PM, 17 May, 2026

Will Phil Salt Play for RCB? Major Update Revealed

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