Squads Fiji vs Philippines T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 14.05.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Acawei Noa
batsman
Chohan Gurbhupinder
all rounder
Baleicikoibia Josaia
bowler
Doal Mark
no information yet
Beitaki Metuisela
wicket keeper
Doctora Josef
all rounder
Dakainivanua Peni
all rounder
Donovan Andrew
no information yet
Gauna Ledua
no information yet
Hill Jonathan
batsman
Jikoibure Taleivuli
no information yet
Khurana Kshitij
no information yet
Tabuisulu Siteri
bowler
Lukies Kepler
bowler
Tayaga Kitione
no information yet
Mohammed Huzaifa
bowler
Tikotikoca Manase
no information yet
Samra Arshdeep Singh
bowler
Tupou Seru Marutu
all rounder
Singh Kulwinderjit
batsman
Veiqravi Vilisoni
no information yet
Singh Surinder
bowler
Vuniwaqa Peni Volavola
batsman
Smith Daniel Christopher
all rounder
Waqabaca Savenaca
no information yet
Stamp Christopher
no information yet
Tanner Nivek
no information yet