Squads Samoa vs Vanuatu T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 12.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Visser Darius
no information yet
Rasu Joshua
all rounder
Solia Sean
all rounder
Wotu Wamejo
batsman
Mailata Benjamin
no information yet
Mansale Andrew
batsman
French Samuel
no information yet
Matautaava Patrick
all rounder
Jasmat Caleb
all rounder
Kaltapau Junior Paul
batsman
Sululoto Fereti
all rounder
Nipiko Nalin
all rounder
Cotter Sean
batsman
Tommy Clement
batsman
Tiai Saumani
wicket keeper
Nalisa Williamsing
bowler
Sola Samson
batsman
Allan Jarryd
wicket keeper
Burgess Daniel
all rounder
Venables Nicholas
no information yet
Nash Solomon
no information yet
Wotu Darren
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Maiava Maletino Lane
batsman
Cutler Timothy
bowler
Mead Noah
no information yet
Lekai Roderick
batsman
Tugaga Ili
bowler
Viraliliu Bettan Ala
wicket keeper