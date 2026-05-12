Squads Samoa vs Vanuatu T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 12.05.2026

T20i

SAM
SAM

132

VAN
VAN

129

Playing

SAM
SAM
VAN
VAN
First TeamSecond Team
Visser Darius

no information yet

Rasu Joshua

all rounder

Solia Sean

all rounder

Mailata Benjamin

no information yet

French Samuel

no information yet

Jasmat Caleb

all rounder

Sululoto Fereti

all rounder

Nipiko Nalin

all rounder

Tiai Saumani

wicket keeper

Allan Jarryd

wicket keeper

Burgess Daniel

all rounder

Venables Nicholas

no information yet

Nash Solomon

no information yet

Bench

SAM
SAM
VAN
VAN
First TeamSecond Team
Mead Noah

no information yet