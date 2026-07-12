Squads Denmark vs Norway T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 12.07.2026

T20i

DEN
DEN
NOR
NOR

Playing

DEN
DEN
NOR
NOR
First TeamSecond Team
Shah Hamid

all rounder

Sahak Wahidullah

all rounder

Heath Sebastian

no information yet

Ahmad Saif

all rounder

Ahmed Khizer

wicket keeper

Anand Surya

all rounder

Bharaj Taranjit

wicket keeper

Mushtaque Qamar

all rounder

Ravi Vinay

all rounder

Sonne-Rudd Nicholas

no information yet

Bench

DEN
DEN
NOR
NOR
First TeamSecond Team
Aslam Mustakim

no information yet

Ghari Farmanullah

no information yet