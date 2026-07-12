Squads Denmark vs Norway T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 12.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Shaheen Musa
batsman
Ghauri Walid
batsman
Shah Hamid
all rounder
Sahak Wahidullah
all rounder
Heath Sebastian
no information yet
Abeyrathna Kuruge Darshana
wicket keeper
Ahmad Saif
all rounder
Ahmed Khizer
wicket keeper
Thanikaithasan Shangeev
batsman
Niazi Hayatullah
bowler
Anand Surya
all rounder
Raza Faisal
batsman
Bharaj Taranjit
wicket keeper
Rahimi Mohammad Ibrahim
all rounder
Mahmood Abdullah
bowler
Mushtaque Qamar
all rounder
Ali Malik Lucky
bowler
Ravi Vinay
all rounder
Sonne-Rudd Nicholas
no information yet
Butt Muhammad
bowler
Munir Saud
bowler
Shinwari Ahmadullah
all rounder
Bench
|First Team
|Second Team
Aslam Mustakim
no information yet
Akram Chaudhary Usman
bowler
Karimi Eshan
bowler
Ghari Farmanullah
no information yet
Sorensen Simon
bowler
Islam Mohammad Saif-Ul
all rounder