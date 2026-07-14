Squads Romania vs Denmark T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 14.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Lascu Adrian
all rounder
Shaheen Musa
batsman
Singh Taranjeet
all rounder
Shah Hamid
all rounder
Ringku Irfan
no information yet
Heath Sebastian
no information yet
Saini Vasu
all rounder
Ahmad Saif
all rounder
Iroshan Avishka
no information yet
Thanikaithasan Shangeev
batsman
Ariyan MD
no information yet
Bharaj Taranjit
wicket keeper
Khan Rameez
all rounder
Anand Surya
all rounder
Fernando Janitha
bowler
Munir Saud
bowler
Sandaruwan Tharindu
batsman
Ali Malik Lucky
bowler
Khadka Josak
all rounder
Sonne-Rudd Nicholas
no information yet
Koli Manmeet
bowler
Mahmood Abdullah
bowler
Petre Luca
batsman
Bench
|First Team
|Second Team
Kumar Rohit
wicket keeper
Aslam Mustakim
no information yet
Mohammed Aryan
all rounder
Karimi Eshan
bowler
Satheesan Ramesh
batsman
Sorensen Simon
bowler