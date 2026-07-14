Squads Romania vs Denmark T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 14.07.2026

T20i

ROM
ROM

156

DEN
DEN

162

Playing

ROM
ROM
DEN
DEN
First TeamSecond Team
Lascu Adrian

all rounder

Singh Taranjeet

all rounder

Shah Hamid

all rounder

Ringku Irfan

no information yet

Heath Sebastian

no information yet

Saini Vasu

all rounder

Ahmad Saif

all rounder

Iroshan Avishka

no information yet

Ariyan MD

no information yet

Bharaj Taranjit

wicket keeper

Khan Rameez

all rounder

Anand Surya

all rounder

Khadka Josak

all rounder

Sonne-Rudd Nicholas

no information yet

Petre Luca

batsman

Bench

ROM
ROM
DEN
DEN
First TeamSecond Team
Kumar Rohit

wicket keeper

Aslam Mustakim

no information yet

Mohammed Aryan

all rounder