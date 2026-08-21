Squads Isle of Man vs Israel T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C 21.08.2026

T20i

ISL
ISL
ISR
ISR

Playing

ISL
ISL
ISR
ISR
First TeamSecond Team
Bangera Shailesh

wicket keeper

Bhonkar Eyal

no information yet

Evans Josh

all rounder

Khunti Ajaykumar

no information yet

Clough Josh

all rounder

Lazarus Benjamin

no information yet

Mangoda Suboda

no information yet

Hartman Carl

wicket keeper

Marks Joshua Ephraim

no information yet

Massil Snir

no information yet

Nagavkar Yair

all rounder

Narayana Lasa

no information yet

Newton George

no information yet

Narayana Warna

no information yet

Bench

ISL
ISL
ISR
ISR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet