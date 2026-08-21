Squads Isle of Man vs Israel T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C 21.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ansell Matthew
bowler
Bangera Shailesh
wicket keeper
Burrows Joseph Adam
bowler
Bhonkar Eyal
no information yet
Butler Jacob
bowler
Evans Josh
all rounder
Clarke Spencer Nicholas
bowler
Khunti Ajaykumar
no information yet
Clough Josh
all rounder
Lazarus Benjamin
no information yet
Griffin JJ
bowler
Mangoda Suboda
no information yet
Hartman Carl
wicket keeper
Marks Joshua Ephraim
no information yet
Jansen Dollin
batsman
Massil Snir
no information yet
Knights Nathan
batsman
Nagavkar Niv
bowler
Nagavkar Yair
all rounder
Liebenberg Corbin
all rounder
Nagavkar Yogev
batsman
McAuley Adam
batsman
Narayana Lasa
no information yet
Newton George
no information yet
Narayana Warna
no information yet
Webster Christian
batsman
Schachat Gabi
batsman
Match has not started yet