Squads Pakistan vs Sri Lanka Test Test Series Pakistan vs Sri Lanka 09.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Abbas Mohammad
bowler
Bandara Anjala
wicket keeper
Arif Mohammad Tayyab
wicket keeper
Chandimal Dinesh
wicket keeper
Awais Azan
batsman
de Silva Dhananjaya
all rounder
Azam Babar
batsman
Dinusha Sonal
all rounder
Baig Saad
batsman
Fernando Asitha
bowler
Ghouri Ghazi
wicket keeper
Jayasuriya Prabath
bowler
Jamal Aamir
all rounder
Kumara Lahiru
bowler
Khan Saqib
no information yet
Madushanka Dilshan
bowler
Minhas Arafat
all rounder
Malinga Eshan
bowler
Minhas Sameer
no information yet
Mendis Kamindu
all rounder
Razaullah
no information yet
Mendis Kusal
wicket keeper
Salman Agha
all rounder
Nuwantha Keshara
bowler
Shabbir Ali
no information yet
Rathnayake Milan
bowler
Shakeel Saud
batsman
Suleman Mohammad
batsman
Udara Lahiru
wicket keeper
Taha Mohammad
all rounder
Match has not started yet