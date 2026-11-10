Squads South Africa vs Bangladesh Test Test Series South Africa vs Bangladesh 15.11.2026

Test

Johannesburg

SA
SA
BAN
BAN

Playing

SA
SA
BAN
BAN
First TeamSecond Team
Ali Jaker

wicket keeper

Bosch Corbin

all rounder

Das Liton

wicket keeper

Breetzke Matthew

wicket keeper

Jansen Marco

all rounder

Islam Mahfijul

no information yet

Markram Aiden

all rounder

Mulder Wiaan

all rounder

Rahim Mushfiqur

wicket keeper

Rickelton Ryan

wicket keeper

Bench

SA
SA
BAN
BAN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet