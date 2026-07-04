Marques Jannie Ackerman
batsman
|Full name:
|Marques Jannie Ackerman
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|61
|52
|42
|Innings
|21
|9
|7
|Overs
|104.0
|71.0
|12.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|12
|3
|0
|Runs
|378
|282
|88
|Wickets
|8
|12
|1
|Avg
|47.25
|23.5
|88
|SR
|78
|35.5
|72
|Eco
|3.63
|3.97
|7.33
|BB
|3
|4
|1
|4w
|0
|1
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|61
|52
|42
|Innings
|97
|51
|38
|Not outs
|10
|2
|4
|Runs
|3871
|1236
|773
|Balls Faced
|5033
|1468
|631
|Avg
|44.49
|25.22
|22.73
|SR
|76.91
|84.19
|122.5
|Fours
|499
|99
|89
|Fifties
|23
|6
|3
|Sixies
|38
|9
|9
|Highest
|139
|81
|74
|Hundreds
|10
|0
|0