Marques Jannie Ackerman

Marques Jannie Ackerman

batsman

Full name:Marques Jannie Ackerman
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Dolphins

Durban Super Giants

Pretoria Capitals

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches615242
Innings2197
Overs104.071.012.0
Balls---
Maidens1230
Runs37828288
Wickets8121
Avg47.2523.588
SR7835.572
Eco3.633.977.33
BB341
4w010
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches615242
Innings975138
Not outs1024
Runs38711236773
Balls Faced50331468631
Avg44.4925.2222.73
SR76.9184.19122.5
Fours4999989
Fifties2363
Sixies3899
Highest1398174
Hundreds1000

Another Players

Pretorius, Dwaine

Pretorius, Dwaine

Bopara, Ravi

Bopara, Ravi

Zuma, Lwandiswa Mbulelo

Zuma, Lwandiswa Mbulelo

Miller, David

Miller, David

Oakes, Jason

Oakes, Jason

Schlemmer, Luke

Schlemmer, Luke

Erwee, Sarel

Erwee, Sarel

Bosch, Eathan

Bosch, Eathan

Pietersen, Kevin

Pietersen, Kevin

Hume, Graham

Hume, Graham