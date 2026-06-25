Akash Deep News

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Shadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawRavi BishnoiShreyas IyerJacob BethellAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanBabar AzamShan MasoodJay ShahVirat KohliVaibhav SuryavanshiAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulShubman GillNitish Kumar ReddyBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesRohit SharmaHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarYash DayalAbhishek PorelRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash ChopraSteve Smith
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Watch, Ranji Trophy | Akash Deep compounds Khajuria’s woes after beating batter’s defence with peach

Watch, Ranji Trophy | Akash Deep compounds Khajuria’s woes after beating batter’s defence with peach

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IPL Retention Preview | Unpredictable Lucknow Super Giants’ temperament will be tested with big decisions to make

IPL Retention Preview | Unpredictable Lucknow Super Giants’ temperament will be tested with big decisions to make

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Team India Drops Star Bowler for South Africa Tests Despite Form

Team India Drops Star Bowler for South Africa Tests Despite Form

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India tour of England | Twitter reacts as India set England a challenging target at Oval

India tour of England | Twitter reacts as India set England a challenging target at Oval

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India tour of England | Twitter impressed as Akash Deep wakes up inner batter with shadow practice

India tour of England | Twitter impressed as Akash Deep wakes up inner batter with shadow practice

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India tour of England | Twitter in awe as dressing room rises to Akash Deep’s maiden fifty

India tour of England | Twitter in awe as dressing room rises to Akash Deep’s maiden fifty

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India tour of England 2025 | Twitter reacts as Akash Deep takes sweet revenge over Ben Duckett

India tour of England 2025 | Twitter reacts as Akash Deep takes sweet revenge over Ben Duckett

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ENG vs IND | Twitter praises Rahul consoling Deep despite being smashed by Duckett

ENG vs IND | Twitter praises Rahul consoling Deep despite being smashed by Duckett

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India tour of England 2025 | Nitish Reddy ruled out of England series with knee injury

India tour of England 2025 | Nitish Reddy ruled out of England series with knee injury

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India tour of England 2025 | Twitter reacts as Akash Deep sends Jofra Archer out of the park

India tour of England 2025 | Twitter reacts as Akash Deep sends Jofra Archer out of the park

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India tour of England 2025 | Umpire in spotlight after two questionable calls in same over

India tour of England 2025 | Umpire in spotlight after two questionable calls in same over

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India tour of England 2025 | India break duck at Birmingham with clinical win: Talking points

India tour of England 2025 | India break duck at Birmingham with clinical win: Talking points

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ENG vs IND | Twitter in awe as Akash makes Brook see ghosts to trap him embarrassingly plumb

ENG vs IND | Twitter in awe as Akash makes Brook see ghosts to trap him embarrassingly plumb

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India tour of England 2025 | Twitter reacts as Akash Deep disturbs Joe Root’s timber

India tour of England 2025 | Twitter reacts as Akash Deep disturbs Joe Root’s timber

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‌Reports, BGT | Bumrah likely to fill Rohit Sharma’s shoes in New Year’s Test in Sydney

‌Reports, BGT | Bumrah likely to fill Rohit Sharma’s shoes in New Year’s Test in Sydney

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‌BGT | Akash Deep and Mitchell Marsh to miss Pink Test at SCG

‌BGT | Akash Deep and Mitchell Marsh to miss Pink Test at SCG

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‌Rohit Sharma and Akash Deep among injury scare ahead of Boxing Day Test 

‌Rohit Sharma and Akash Deep among injury scare ahead of Boxing Day Test 

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BGT | Twitter reacts as Akash Deep's polite sledge turns Travis Head's frown into cheeky smile

BGT | Twitter reacts as Akash Deep's polite sledge turns Travis Head's frown into cheeky smile

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AUS vs IND | Twitter stirred as Akash Deep’s impressive batting technique leaves Rohit in dressing room shadow practice

AUS vs IND | Twitter stirred as Akash Deep’s impressive batting technique leaves Rohit in dressing room shadow practice

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BGT | Twitter reacts as bamboozled Head sparks battle with yet another 'well bowled mate'

BGT | Twitter reacts as bamboozled Head sparks battle with yet another 'well bowled mate'

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IND vs NZ | Twitter reacts to Virat Kohli’s gifted bat leads to Akash Deep’s run out woes

IND vs NZ | Twitter reacts to Virat Kohli’s gifted bat leads to Akash Deep’s run out woes

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IND vs NZ | Twitter reacts to fumed-up Akash Deep air off Kiwi review to clean up Latham with jaffa

IND vs NZ | Twitter reacts to fumed-up Akash Deep air off Kiwi review to clean up Latham with jaffa

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‌IND vs BAN | Twitter reacts to Akash Deep’s back-to-back lusty blows leave Shakib scratching his head

‌IND vs BAN | Twitter reacts to Akash Deep’s back-to-back lusty blows leave Shakib scratching his head

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IND vs BAN | Relentless rain in Kanpur washes out second day of Test Match

IND vs BAN | Relentless rain in Kanpur washes out second day of Test Match

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IND vs BAN | Mominul Haque’s steady play and Akash Deep’s brilliance overshadowed by rain on day one

IND vs BAN | Mominul Haque’s steady play and Akash Deep’s brilliance overshadowed by rain on day one

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IND vs BAN | Twitter and Rohit Sharma revel in Akash Deep’s bold DRS masterstroke sending Shadman Islam packing

IND vs BAN | Twitter and Rohit Sharma revel in Akash Deep’s bold DRS masterstroke sending Shadman Islam packing

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IND vs BAN | Twitter erupts in ecstasy as Yashasvi Jaiswal repeats his fielding sorcery with a gully stunner

IND vs BAN | Twitter erupts in ecstasy as Yashasvi Jaiswal repeats his fielding sorcery with a gully stunner

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