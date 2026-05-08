Match details Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders T20 Indian Premier League 08.05.2026

T20Arun Jaitley Stadium, Delhi
DC
DC

142

KKR
KKR

147

Match Info

Match:Indian Premier League 2026
Date:Saturday, March 28, 2026 - Sunday, May 31, 2026
Toss:Kolkata Knight Riders won the toss and opt to bat
Time:Friday, May 08, 2026 02:00 PM (GMT+0)
Venue:Arun Jaitley Stadium, Delhi, India
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Delhi Capitals Squad

PlayersRahul KL, Nissanka Pathum, Rana Nitish, Rizvi Sameer, Stubbs Tristan, Patel Axar, Nigam Vipraj, Starc Mitchell, Ngidi Lungi, Kumar Mukesh, Yadav Kuldeep Singh, Sharma Ashutosh, Nair Karun, Porel Abhishek, Natarajan Thangarasu, Miller David
BenchChameera Dushmantha, Duckett Ben, Jamieson Kyle, Mandal Ajay Jadav, Nabi Aquib, Parakh Sahil, Shaw Prithvi, Tiwari Madhav, Vijay Tripurana

Kolkata Knight Riders Squad

PlayersRahane Ajinkya, Raghuvanshi Angkrish, Green Cameron, Powell Rovman, Pandey Manish, Singh Rinku, Narine Sunil, Roy Anukul, Tyagi Kartik, Arora Vaibhav, Allen Finn, Chakravarthy Varun, Singh Ramandeep, Dahiya Tejasvi, Saini Navdeep, Seifert Tim
BenchDeep Akash, Dubey Saurabh, Kamra Daksh, Malik Umran, Muzarabani Blessing, Pathirana Matheesha, Rana Harshit, Ranjan Sarthak, Ravindra Rachin, Solanki Prashant, Tripathi Rahul

Venue Guide

StadiumArun Jaitley Stadium
CityDelhi
Capacity48000
EndsStadium End
Hosts toPavilion End